Bild: dpa/Sebastian Gollnow

76 Fälle binnen 24 Stunden - Berlin verzeichnet neuen Höchststand an Corona-Toten

13.01.21 | 17:29 Uhr

76 Tote in 24 Stunden: So viele Corona-Opfer hatte Berlin noch nie zu vermelden. Auch die Bettenauslastung auf den Intensivstationen bleibt kritisch - und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nur knapp unter dem Schwellwert, ab dem die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden soll.

Der Berliner Senat hat am Mittwoch einen neuen Höchststand an Corona-Toten vermeldet. Laut dem täglichen Lagebericht starben innerhalb von 24 Stunden 76 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Der bisherige Höchststand vom 5. Januar lag bei 63 Toten. Insgesamt sind damit 1.711 Menschen in Berlin an und mit Corona gestorben. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Infektionen in der Stadt stieg den Angaben zufolge um 1.222 auf 109.525.

Zwei Corona-Ampeln weiter auf Rot

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 199,2. Die am Dienstag beschlossene Verschärfung für eine Inzidenz über 200 hätte aber ohnehin noch nicht gegriffen, weil die entsprechende Verordnung des Berliner Senats erst am Samstag in Kraft tritt.

Von den drei Corona-Ampeln des Berliner Senats stehen aktuell zwei auf Rot: Neben der Sieben-Tage-Inzidenz liegt auch die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (32,5 Prozent) deutlich über dem Warnwert (25 Prozent). Die Ampel zum R-Wert sprang dagegen auf Grün: Der Wert lag am Mittwoch bei 0,97. Liegt er mindestens dreimal in Folge über 1,1, wird die Ampel gelb. Liegt er mindestens dreimal in Folge über 1,2, springt sie auf Rot. Am Montag hatten erstmals alle drei Berliner Corona-Ampeln gleichzeitig auf Rot gestanden.

Sendung: Inforadio, 13.01.2021, 17 Uhr