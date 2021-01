Eiskalle Berlin Mittwoch, 06.01.2021 | 13:27 Uhr

Ich lebe in Deutschland und da geht es mir nicht an was die EU macht aber unsere super Kanzlerin und die Bundesregierung sowie Länder wollen dieses ja so das alles über die EU läuft. Deutschland hat in die Forschung bei der deutschen Firma BIONTECH Millionen an Steuergelder reingepumpt zur Erforschung für einen Impfstoff gegen Corona. Jetzt machen die Deutschen die Nase und müssen zu schauen wie in anderen Ländern geimpft wird mit reichlich Impfdosen z.B. Israel und uns will man erzählen daß die Produktion nicht hinter her kommt. Wenn diese so weiter geht werden wir auch noch nicht 2022 nicht fertig sein mit der Impfung der Bevölkerung. ARMES DEUTSCHLAND!!!!!