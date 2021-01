Wegen fehlender Impfstoffe kann in Brandenburg nur sehr eingeschränkt gegen Corona geimpft werden, hat am Dienstag die Kassenärztliche Vereinigung beklagt. Der Landesvorsitzende, Peter Noack, sagte am Dienstag im rbb, im neu eröffneten Impfzentrum in Brandenburg an der Havel werde man zunächst nicht auf die geplanten 600 Impfdosen pro Tag kommen.

Laut Noack sind zunächst bis zum 12. Februar Termine vergeben worden. Was danach geschehe, hänge von den weiteren Lieferungen des Impfstoffs ab.



Brandenburg an der Havel ist das siebte Impfzentrum im Land Brandenburg. Am Mittwoch soll ein weiteres in Eberswalde an den Start gehen, am Donnerstag steht die Eröffnung in Prenzlau an.