Mittwoch, 20.01.2021 | 14:36 Uhr

gestern spät abends kam die esicherte nachricht, das man nun wohl FFP2-masken tragen werden muss, also verpflichtend wird.

noch vorher hatte ich welche bestellt, 50stk zum lieferzeitpunkt 2.feb -ehr gab's nix bezahlbares in entsprechenden mengen, mein frau und ich richten uns da auf eine längere tragepflicht ein.

dazu noch 3 masken die wohl 21./22. da sein sollen.

mal sehen ob die bis freitag auch wirklich da sind wenn wir einkaufen gehen wollen oder ob wir dann nicht in den laden kommen......



für die kommende woche, bis die grosspackung da ist, werden die masken dann wohl mal im ofen 'aufgebacken', hoffe die überleben das.......