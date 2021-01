Die von den Pharmaunternehmen zugesagten Impfstoffe werden weiter nicht komplett geliefert. Ursprünglich sollten am Dienstag etwa 3.600 Moderna-Impfdosen nach Berlin geliefert werden - doch das verschiebt sich, und damit auch mehrere Hundert Impftermine.

In Berlin müssen wegen Problemen bei der Lieferung des Moderna-Impfstoffs mehrere hundert Impftermine verschoben werden. 3.600 Moderna-Impfdosen, die am Dienstag nach Berlin geliefert werden sollten, seien nicht eingetroffen, wie der Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, Moritz Quiske, dem rbb sagte. Die Lieferung solle nun am 31. Januar kommen.