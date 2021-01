Die Stadt Potsdam will berechtigte Kinder mit einem günstigen oder kostenfreien Mittagessen versorgen. Das teilte die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. So sollen im Fall von weiterhin geschlossenen Schulen und Kitas die rund 2.500 Kinder versorgt werden, die sonst auch von diesem Angebot profitieren. Das Essen soll werktags per Lieferdienst kostenlos nach Hause gebracht werden.



Sollten die Potsdamer Schulen und Kitas auch in der kommenden Woche noch geschlossen bleiben, werde der Lieferservice am 12. Januar 2021 starten, so die Stadt.