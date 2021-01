Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 31.01.2021 | 21:34 Uhr

Je schneller sie gekommen sind, umso schneller werden sie auch wieder verschwinden.



Das ist das Andere gegenüber allen Demonstrationen, wo Menschen trotz aller unabdingbaren Verhüllung zumindest ein Teil des Gesichts erkennen lassen, mit dem sie für ihre Überzeugung einstehen. So aber werden nur im Schutze eines Fahrzeuges Transparente aufgehängt. Mich erinnert das an eine Mediziner-Demonstration vor etlichen Jahren, als besagte Damen und Herren wegen entgehender Einnahmen keineswegs selbst demonstrieren wollten, sondern bezahlte Studierende an ihrer Stelle auftragsgemäß demonstrieren ließen.



Mithin eine Aktion, die bloß oberflächliche Aufmerksamkeit bewirken soll.