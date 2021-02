Grün zeigt die Corona-Ampel beim R-Wert an: Der liegt aktuell bei 0,93. Das bedeutet: Ein Infizierter steckt aktuell etwas weniger als einen anderen Menschen an. Um die Pandemie zu bremsen, sind allerdings langfristig Werte deutlich unter 1 nötig.

In Brandenburg hatten am Montag nur gut die Hälfte der Gesundheitsämter die Zahlen der Corona-Neuinfektionen an das zuständige Landesamt gemeldet. So wurden innerhalb eines Tages nur 105 neue Corona-Fälle registriert, wie das Landesgesundheitsamt am Montag mitteilte. Acht der insgesamt 18 Landkreise und kreisfreien Städte hatten keine neuen Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sank in ganz Brandenburg innerhalb einer Woche auf 88,1.