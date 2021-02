In Brandenburg haben sich bislang mehr als 101.000 Menschen impfen lassen (Stand 4. Februar), 24.000 haben bereits eine zweite Impfung absolviert. Hier liegt die Quote bei 3,1 Prozent. Bundesweiter Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern (Impfquote 3,7 Prozent), Schlusslichter sind Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg (jeweils 2,3 Prozent).

In Berlin sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Donnerstag (4. Februar) rund 150.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, davon haben mehr als 41.000 bereits eine Zweitimpfung erhalten. Die Impfquote in Berlin liegt derzeit bei drei Prozent.

Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bundesländer dazu aufgerufen, die für die ersten drei Februarwochen angekündigten Dosen des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca komplett zu verabreichen, ohne davon etwas für Zweitimpfungen zurückzuhalten. Berichte, wonach der Astrazeneca-Impfstoff bei Senioren eine schwächere Wirksamkeit haben könnte, wies das Bundesgesundheitsministerium in der vergangenen Woche zurück.

Die im Februar erwarteten Astrazeneca-Dosen sollen nach dem Willen des Gesundheitsministers komplett verabreicht, also nicht für die Zweitimpfung zurückgehalten und in den Kühlschrank gestellt werden. Entsprechende Empfehlung findet sich in einem Schreiben des Ministers an die Länder, wie ein Regierungssprecher dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. Bewirken soll dies, dass in den ersten drei Februarwochen 1,7 Millionen Anspruchsberechtigte eine Erstimpfung erhalten.