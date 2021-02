Bild: rbb

Frisör-Ausbildung in Corona-Zeiten - Zwischen Puppenköpfen und Betriebsschließungen

06.02.21 | 11:09 Uhr

Wer mit den Händen arbeitet, kann die Arbeit nicht digital nach Hause verlagern. Vor allem, wenn der Beruf erlernt werden muss. Die Azubis in vielen Betrieben drohen aktuell auf der Strecke zu bleiben, wie das Beispiel eines Friseur-Lehrlings zeigt. Von Tobias Schmutzler

Hart und strohig fühlt sich das Haar an. Ehrlich gesagt auch ziemlich leblos. Aber die Schaufensterpuppe mit dem sogenannten Echthaar ist eben alles, was Emilia Herrmann aktuell hat, um für ihren späteren Beruf zu üben. Echte, menschliche Modelle sind für die Friseur-Auszubildende im Moment tabu. "Die Puppe redet nicht. Sie bewegt sich nicht. Sie hat eine ganz andere Haarstruktur", stellt Emilia resigniert fest. Sie ist im dritten Lehrjahr, steht also kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung, die von Corona ordentlich durcheinandergewirbelt wurde. Erster Lockdown, zweiter Lockdown. Dazwischen eine Phase, in der die Salons unter strengen Hygienevorschriften ihren Kundinnen und Kunden wieder einen neuen Schnitt verpassen durften. Oder neue Haarfarben. Genau dafür übt Emilia mit ihrer Ausbilderin im Salon "Vokuhila", der gerade seinen 21. Geburtstag auf der Kastanienallee in Prenzlauer Berg gefeiert hat.



Auszubildende im Corona-Chaos

"Du kannst ruhig ein bisschen mehr nehmen", urteilt Nikita Ebardt, die mit eineinhalb Metern Abstand neben Emilia steht und beobachtet, wie die Azubine die Farbmischung ins Puppenhaar streicht. Alufolie für Alufolie, Pinsel für Pinsel bekommt der Puppenkopf einen neuen Look. Eine Mischung aus rötlicher Basis-Colorierung, dazu einige blonde Strähnen am Haaransatz, steht auf dem Praxislehrplan. Die aufwendige und zeitintensive Prozedur könnte Emilia auch in ihrer Abschlussprüfung blühen, der sie sich voraussichtlich im August stellen muss.



Das Kolleginnenteam im Betrieb versucht alles, damit ihre Ausbildung im ganzen Corona-Chaos nicht zu stark leidet. Allerdings gibt Emilias Chefin Claire Lachky zu: "Letztes Jahr ist das Thema Ausbildung leider ein bisschen hinten rübergefallen, weil wir alle mit der Situation erstmal umgehen mussten und sehr aufgeregt waren." Inzwischen habe man aber Erfahrungen gesammelt und sich angepasst. "Jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich sage: Wir müssen einfach einen Weg finden, damit zu leben", sagt Claire Lachky. Aber auch sie hofft, dass die Friseursalons bald wieder öffnen können.

Azubine Emilia bei der Arbeit am nicht lebenden Objekt

Friseurbetriebe sind zunehmend verzweifelter

Natürlich geht es vielen Branchen gerade schlecht. Aber die Friseure stehen wirtschaftlich besonders unter Druck. Wer im Dezember schließen musste, konnte für den Monat keine Überbrückungshilfen mehr beantragen, erklärt Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin. Für die nächste finanzielle Stütze, die für die Salons in Frage kommt - die Überbrückungshilfe III - können wiederum im Moment noch keine Anträge gestellt werden. "Die Betriebe sind zunehmend verzweifelter, und das kann man auch sehr gut verstehen", so Wittke gegenüber dem rbb.

Die aktuell schwierige Situation dürfte den Fachkräftemangel noch weiter verschärfen. 2020 ging die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Berliner Handwerk um 8,6 Prozent zurück. Das ist fast noch eine Erfolgsmeldung angesichts dessen, wie die Unternehmen durch Corona durchgeschüttelt wurden. Der Einbruch hätte auch noch stärker ausfallen können. Wittke fordert jetzt eine klare Perspektive für die Friseurbetriebe - auch mit Rücksicht auf die Auszubildenden. "Nur dann kann es auch sicher in die Prüfungen gehen."

Die Auszubildende Emilia färbt einem Puppenkopf die Haare

Sorge vor der Abschlussprüfung

Vor ihrer Abschlussprüfung im August sorgt sich auch die Auszubildende Emilia, denn in der Berufsschule sind in den vergangenen Monaten einige Unterrichtsinhalte fast ersatzlos ausgefallen. Ein Beispiel: Für das im Friseurhandwerk sehr wichtige Thema Blondierung hat Emilia nur ein paar Arbeitsblätter ausgehändigt bekommen. Den Großteil der Inhalte musste sie sich allein zu Hause anlesen und das Thema inhaltlich durchdringen. Emilia kritisiert, dass die Digitalisierung des Unterrichts in ihrer Berufsschule sehr schleppend angelaufen ist. Mittlerweile funktioniert der Wechselunterricht besser, aber anfangs hat sie sich einfach alleingelassen gefühlt. Trotzdem: Emilia Herrmann und den über 9.000 anderen Handwerksauszubildenden in Berlin bleibt nur der Blick nach vorn. Verbunden mit der Hoffnung, dass wenigstens die Abschlussprüfung unter einigermaßen normalen Bedingungen stattfinden wird. Aber ob zum Beispiel menschliche Modelle im Sommer wieder erlaubt sein werden, ist aktuell noch unklar. Genauso wie die Frage, wie es für Emilia nach der Prüfung weitergeht. Will sie in ihrem aktuellen Betrieb bleiben? "Ich weiß es noch nicht", sagt sie. Denn sicher planen könne sie als Friseur-Auszubildende im Moment eigentlich gar nichts.

