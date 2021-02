Die Corona-Krise hat den Bierabsatz in Deutschland auf ein historisch niedriges Maß gedrückt. Die Brauereien und Bierlager setzten im vergangenen Jahr mit 8,7 Milliarden Litern 5,5 Prozent weniger ab als im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Es war der niedrigste Wert seit der Neufassung des Biersteuergesetzes im Jahr 1993, das die Grundlage der Statistik bildet.

Im Vergleich der Bundesländer verzeichnen Berlin und Brandenburg, die gemeinsam in der Statistik berücksichtigt werden, noch den geringsten Rückgang. Demnach sank der Absatz hier 2020 um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten brach der Absatz laut Statistik in Hessen ein (-19,9 Prozent). Einzig in Thüringen gab es in punkto Bier ein Absatzplus (+6,1 Prozent).