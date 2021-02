Die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca beginnen in den elf Brandenburger Impfzentren am Mittwoch nächster Woche. Zunächst erhielten Pflegepersonal und Personal in medizinischen Einrichtungen der höchsten Priorisierungsgruppe ein Impfangebot dafür, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit.

Seit Donnerstag würden dafür Termine vergeben, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag. Für die Astrazeneca-Impfung muss vor Ort eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden. Ohne diese Bescheinigung ist keine Impfung möglich.