Bild: imago-images/Jochen Eckel

Corona-Impfungen - Brandenburg bietet Online-Termine für Kita- und Schulpersonal

28.02.21 | 13:57 Uhr

Lange liefen die Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg schleppend. Seit Kurzem vergibt das Land daher auch online Termine. Ab sofort können so auch Grundschullehrer oder Erzieher einen Impftermin mit dem Wirkstoff von Astrazeneca buchen.



Brandenburg startet mit der Vergabe von Online-Impfterminen für Kita- und Schulpersonal. Das teilten Bildungs- und Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Damit setzt Brandenburg die Änderung der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums um, die das bundesweit seit Mittwoch ermöglicht.

Den Angaben zufolge haben Brandenburgerinnen und Brandenburger im Alter von 18 bis 64 Jahren, die in der Kindertagesbetreuung und -pflege, in der Primarstufe oder in Förderschulen tätig sind, ab sofort auch die Möglichkeit, auf der entsprechenden Plattform [impfterminservice.de] einen Termin für ihre Corona-Schutzimpfung zu buchen. Nötig sei dazu eine Arbeitgeberbescheinigung. Der Impfstoff stammt von Astrazeneca.



Hoffnung auf Möglichkeiten für Schulöffnungen

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) teilte mit, "die Impfungen ebnen den Weg heraus aus der Pandemie". Zusammen mit Schnelltests und Hygiene-Maßnahmen trügen Impfungen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche endlich wieder in ihre Kita und Schule gehen können. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) betonte: "Kinder und ihre Eltern sind in der Corona-Krise mit am stärksten von den Einschränkungen belastet." Deshalb sei es wichtig, Kitas und Grundschulen wieder schrittweise zu öffnen. In Brandenburg ist das, wie in einigen anderen Bundesländern, darunter Berlin, seit einer Woche wieder der Fall.

Freischaltung der Termine in Etappen

Es stehe ein begrenztes Kontingent an freien Terminen für die Online-Buchung zur Verfügung, hieß es am Sonntag vom Gesundheitsministerium. Am Freitag seien die ersten 11.280 Impftermine freigeschaltet worden, weitere 17.280 folgen demnach am Dienstag. Ergänzend sollen bald in ausgewählten Krankenhäusern Impftage für Personen, die in Grund- und Förderschulen tätig sind, durchgeführt werden. Bereits in der kommenden Woche würden die ersten Kliniken Impftage anbieten, kündigte das Ministerium an. Seit Freitag können bereits Pflegekräfte oder Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder Behinderungen einen Termin für eine Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca online buchen.

Einladungen für Über-85-Jährige

Nachdem die Impfungen in den ersten beiden Monaten mit einer Telefon-Hotline nur schleppend und mit einigen Problemen angelaufen sind, bietet Brandenburg seit Freitag eine Online-Terminvergabe an. Zudem werden an Menschen über 85 Jahre, die bislang leer ausgegangen sind, nun Impfeinladungen verschickt. Ab März will Brandenburg in einem Modellprojekt zudem Impfungen in Hausarztpraxen durchführen. Zunächst ist das Vorhaben in fünf Praxen geplant, perspektivisch dann in 50 Praxen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 28.02.2021, 19:30 Uhr