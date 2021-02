Die Corona-Impfungen in Brandenburg sollen angesichts von mehr Impfstoff des Herstellers Astrazeneca deutlich gesteigert werden. "Das Impfen muss in Brandenburg und auch in ganz Deutschland mehr Fahrt aufnehmen", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in Potsdam. Mit den Impfstoffen sollen jetzt parallel Menschen der ersten und zweiten Priorisierungsgruppe geimpft werden.



Wer unter 65 Jahre alt ist und eine schwere Erkrankung der Lunge, Niere oder Psyche hat oder Diabetiker ist, soll über eine spezielle Telefonnummer einen vorzeitigen Impftermin bekommen können. Die Nummer soll demnächst auf der Internetseite brandenburg-impft.de zu finden sein.