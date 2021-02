Bild: dpa/Robert Michael

Corona-Pandemie - Brandenburger Kassenärzte wollen ab April in Praxen impfen

13.02.21 | 17:55

Noch herrscht in Brandenburg Corona-Impfstoffmangel, doch nach Einschätzung der Kassenärzte könnte sich das schon sehr bald ändern. Sie befürchten eine Überlastung der Impfzentren – und wollen schon in wenigen Wochen in Arztpraxen Impfungen vornehmen.



Die Kassenärzte in Brandenburg fordern, dass die Corona-Impfung schon bald auch beim Hausarzt möglich wird. "Eine Impfung direkt in der Arztpraxis bedeutet für jeden Einzelnen eine deutliche Erleichterung", heißt es in einem Papier der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), über das die "Ärzte Zeitung" am Samstag berichtete und das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



"Gerade alten und kranken Menschen bleibt durch eine Impfung in der Arztpraxis der Weg in ein Impfzentrum erspart." Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) solle dies politisch ermöglichen.



KVBB: "Spätestens im April auf Praxen umswitchen"

In den elf Impfzentren in Brandenburg bekommen momentan über 80-Jährige sowie das Personal von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Praxen den Corona-Schutz. Wegen Lieferverzögerungen können derzeit keine neuen Termine vereinbart werden. Am Mittwoch beginnt Brandenburg mit Impfungen des dritten Präparats - nämlich Astrazeneca.



Nach einer Rechnung der Kassenärzte könnten schon im März so viele Impfstoffdosen vorhanden sein, dass die Impfzentren überlastet wären. "Spätestens im April muss man auf das Impfen in den Praxen umswitchen, wenn man allen Impfberechtigten ein Impfangebot machen will", sagte KVBB-Chef Peter Noack der "Ärzte Zeitung".



Wer zum Beispiel über 70 Jahre alt ist oder eine schwere chronische Lungen- oder Nierenerkrankung hat, braucht nach der Corona-Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein ärztliches Zeugnis für eine Impfung. Das bekommt man nach Angaben der KVBB bei den Arztpraxen. Deshalb schlagen die Kassenärzte in ihrem Papier ein Modellprojekt mit beispielsweise 50 Praxen zum Impfen vor.



Mecklenburg-Vorpommern als Vorbild