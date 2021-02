Indes bleibt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg auf relativ konstantem Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten dem Ministerium am Donnerstag 574 neue Fälle; am Mittwoch waren es 540, am Donnerstag vor einer Woche 649. Seit März 2020 haben sich damit 69.794 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung bleibt mit 53 weiter hoch. Am Mittwoch waren 90 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion registriert worden, die höchste Zahl in Brandenburg an einem Tag seit Beginn der Pandemie.