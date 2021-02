In Brandenburg sind in den vergangenen 24 Stunden 90 Menschen an oder mit Covid19 gestorben. Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwochvormittag gemeldet. Es handelt sich um einen neuen Rekordwert, wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage von rbb|24 bestätigte. Am Dienstag waren es 70 Verstorbene.