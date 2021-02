Bild: Pudwell

Kälteeinbruch am Wochenende - Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht geräumt

06.02.21 | 06:45 Uhr

Berlins größtes Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht wurde in der Nacht geräumt. Grund ist der erwartete Kälteeinbruch am Wochenende. Es wurden zusätzliche Plätze in den Notunterkünften geschaffen, zudem wird eine Traglufthalle genutzt.



Angesichts des erwarteten Kälteeinbruchs wurde das Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht in der Nacht auf Samstag geräumt. "Wegen des Wetters mit Kälte, Schnee und Feuchtigkeit ist die Lage sehr bedrohlich, wir können nicht mehr gewährleisten, dass Leib und Leben für die Menschen hier gesichert sind", sagte Kevin Hönicke (SPD), stellvertretender Bürgermeister von Berlin-Lichtenberg, der Deutschen Presse-Agentur am späten Freitagabend. In Zusammenarbeit mit dem Senat sei eine Unterkunft für 100 Menschen gefunden worden - eine Traglufthalle, die schon oft für Obdachlose genutzt worden sei. Busse der BVG standen bereit, um die Campbewohner dorthin zu bringen. Am Einsatz beteiligt waren neben Mitarbeitern des Bezirksamtes auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes.



Größtes Berliner Obdachlosenlager

Auf der Brache an der Rummelsburger Bucht leben die Menschen in Zelten und anderen Unterkünften. Bei der Obdachlosenzählung in Berlin vor einem Jahr war es der Ort mit den meisten Obdachlosen: 81. Erst danach folgte die Gegend am der Bahnhof Zoo mit 71 im Freien lebenden Menschen. Bei einer Begehung am Donnerstag seien an der Rummelsburger Bucht 40 bis 50 Zelte gezählt worden, sagte Hönicke. Das Areal ist Bauland. Dort sollen Wohnungen und die Touristen-Attraktion "Coral World" entstehen. Am Freitagabend waren auch Sozialarbeiter an dem Camp sowie Polizei.



Laut Deutschem Wetterdienst sollen die Temperaturen am Wochenende tagsüber auf bis zu minus acht Grad sinken, die Nächte sollen noch kälter werden.



Zusätzliche Plätze in Obdachlosenunterkünften

Berlin stellt an dem bevorstehenden eisigen Wochenende mehrere zusätzliche Plätze im Warmen für Obdachlose bereit. In einem Hostel an der Boxhagener Straße in Friedrichshain stehen ab Samstag 18.00 Uhr 100 Betten Tag und Nacht zur Verfügung, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitagabend mitteilte. Zudem öffnet am Sonntag auf dem Gelände der früheren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf eine Einrichtung mit 100 Plätzen. Die Anzahl soll ab Dienstag auf 200 erhöht werden.



Ein Hostel an der Köpenicker Straße in Kreuzberg erhöht seine Kapazität von 100 Plätzen um weitere 20, darunter auch für obdachlose Rollstuhlfahrer.



Bitte an Bevölkerung, Obdachlose in der Kälte nicht zu ignorieren

Laut Mitteilung gibt es in den Einrichtungen der Kältehilfe aktuell 1.090 Notübernachtungsplätze. In der vergangenen Woche seien davo 121 frei geblieben. In der Stadt sind demnach auch fünf Busse mit Sozialarbeitern unterwegs, um obdachlose Menschen zu unterstützen und sie in Einrichtungen zu bringen.



Wer vermute, dass eine Person unter Kälte leidet, sollte diese höflich ansprechen und fragen, ob sie Hilfe annehmen will, hieß es. Besonders im Winter könne es lebensgefährlich werden, auf der Straße zu schlafen. "Sehen Sie bitte nicht weg, wenn Sie eine Erfrierungsgefahr vermuten", bat die Senatsverwaltung die Einwohner. Gewählt werden sollten in solchen Fällen die Notnummern 110 (Polizei) oder 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst).



