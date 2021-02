Sowohl in Potsdam als auch in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag illegale Partys beendet. In beiden Fällen wurden auch Drogen sichergestellt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Die Berliner Einsatzkräfte waren demnach wegen mehrerer Lärmbeschwerden zu einem 18-stöckigen Gebäude in Friedrichshain gefahren. In einem 20 Quadratmeter großen WG-Zimmer hätten sie 24 Personen angetroffen. "In der Luft lag Cannabisgeruch, niemand trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, Abstände konnten schon aufgrund der Enge nicht eingehalten werden", hieß es von der Polizei. Zudem fanden die Beamte Tütchen mit mutmaßlich Kokain, Marihuana, Amphetamin, Haschischbrocken, Heroin, Ecstasy und weitere, unbekannte Drogen.