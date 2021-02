Bild: Sebadelha Julie/dpa

Belastung durch Lockdown - Mehr Studenten lassen sich wegen Corona psychologisch beraten

13.02.21 | 12:14

Verlust des Nebenjobs, Ausfall von Vorlesungen, weniger soziale Kontakte - die Folgen des Lockdowns in der Corona-Krise belasten auch Brandenburgs Studenten. Viele suchen psychologische Hilfe, die an Hochschulen auch digital angeboten wird.

Der Corona-Lockdown und seine Folgen belasten zunehmend die Studenten an den Brandenburger Hochschulen. Sie nehmen deshalb viele psychologische Hilfsangebote verstärkt in Anspruch, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab. "In der Corona-Pandemie zeigt sich bei den Studierenden zunehmend das Fehlen sozialer Kontakte als Problem", sagt die Sprecherin des Studentenwerks Potsdam, Josephine Kujau. Das Studentenwerk bietet seit 25 Jahren eine psychosoziale Beratung für Studenten der Universität Potsdam, der Fachhochschule Potsdam, der Filmuniversität Babelsberg, der Technischen Hochschule Wildau, der Technischen Hochschule Brandenburg und der Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam an.

Depressionen und Ängste

Hinzu kämen veränderte Arbeits- und Lernbedingungen und der Wegfall von äußeren Strukturen im Alltag, sagte die Sprecherin. "Was sonst hilft oder für Ausgleich sorgt, ist nur eingeschränkt möglich." Viele Studierende reagierten mit Anspannung, depressiver Stimmung und Ängsten. Bei vielen Studenten gebe es zudem ganz konkrete finanzielle Sorgen - beispielsweise durch Verlust des Nebenjobs oder ein geringeres Einkommen der Eltern, die sie finanziell unterstützen. "Auch die Unsicherheit darüber, wie es in den kommenden Semestern weitergeht, und die damit einhergehende fehlende Planbarkeit wird als belastend empfunden", sagt Kujau. "Der deutlichste Effekt, den ich feststellen kann ist, dass sich bereits vorhandene Probleme verstärken, insbesondere Ängste und depressive Zustände", sagt Marianne Tatschner, die die psychologische Beratungsstelle an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) betreut. Was vorher vielleicht noch gehandhabt werden konnte, überfordere die Studierenden nun. Auch falle es vielen schwer, sich selbst zu strukturieren, wo äußere Strukturen wegfielen oder deutlich reduziert seien.

Seit über 25 Jahren bietet das Studentenwerk Frankfurt (Oder) an den Hochschulstandorten in Cottbus und Eberswalde eine psychologische Beratung an. "Der Bedarf ist in den über 20 Jahren moderat angestiegen und hat sich auf rund 130 Gespräche pro Jahr eingepegelt", sagt Studentenwerkssprecher Andreas Gaber. Dieser Konstante stünden allerdings gesunkene Studierendenzahlen gegenüber. Im vergangenen Jahr habe es 134 Gespräche mit 80 Studierenden gegeben. Die häufigsten Themen seien Identitäts- und Selbstwertprobleme, Ängste und depressive Verstimmungen sowie Stressbewältigung und Erschöpfung. "Momentan finden die Sprechstunden ausschließlich telefonisch statt", sagt der Sprecher.

Erhöhter Beratungsbedarf