imago-images/David Fuentes Audio: Inforadio | 04.02.2021 | Interview mit Barbara Kempf | Bild: imago-images/David Fuentes

Interview | Weltkrebstag - "Die Ängste der Krebspatienten verstärken sich in der Pandemie"

04.02.21 | 19:10 Uhr

Seit fast einem Jahr ist Corona das beherrschende Thema. Doch an Krebs erkranken und sterben in Deutschland nach wie vor weit mehr Menschen. Wie sich die Bekämpfung in Corona-Zeiten verändert hat, erklärt Barbara Kempf von der Berliner Krebsgesellschaft.

rbb: Frau Kempf, welche Schwierigkeiten haben Krebspatienten in der Pandemie? Barbara Kempf: Krebspatienten haben zunächst bei einer neu diagnostizierten Krebserkrankung große Ängste und Sorgen, mit dieser Herausforderungen der Ausnahmesituation zurechtzukommen. Diese Ausnahmesituation verstärkt sich natürlich jetzt noch mal durch die bereits bestehende Ausnahmesituation, nämlich der Pandemie. Das heißt, dass sich die Ängste der Betroffenen verstärken.

Kliniken mussten immer wieder in den Notbetrieb gehen. Nur noch lebenswichtige Operationen konnten durchgeführt werden. Wurden unter Umständen auch onkologische Eingriffe verschoben? Nein. Es gab keine anhaltenden bedrohlichen Einschränkungen, wie Untersuchungen des Comprehensive Cancer Centers ergeben haben. Es gab vielleicht einzelne Verzögerungen oder Veränderungen in den Abläufen. Aber die Menschen, die versorgt werden mussten und Operationen zugeführt werden mussten, wurden operiert.

Zur Person Barbara Kempf ist Ärztin für Hämatologie und Onkologie und Geschäftsführerin der Berliner Krebsgesellschaft. Die Gesllschaft macht psychosoziale Krebsberatung, begleitet Kinder von erkrankten Eltern, unterstützt Forschung finanziell und hilft Menschen, die durch die Erkrankung in Not geraten.



Mehr Infos: www.berliner-krebsgesellschaft.de

Wie ist das mit therapeutischen Behandlungen? Haben Menschen ihre Krebsbehandlung erstmal nicht begonnen, weil sie Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen? Gibt es diese Fälle in Berlin und Brandenburg? Dazu gibt es zumindest Hinweise und Daten aus dem Krebsregister, die bisher aus dem benachbarten Ausland zum Beispiel in den Niederlanden und Belgien vorliegen. Es gibt eine Untersuchung in Nordrhein-Westfalen, die gezeigt hat, dass die Krebsneuerkrankungen oder bei Pathologen eingegangenen Krebsdiagnosen etwas rückläufig sind. Die Gründe dafür liegen womöglich tatsächlich darin, dass Patienten auch Sorgen und Ängste hatten, sich den Untersuchungen zu stellen und in die Krankenhäuser und zu den Ärzten zu gehen. Die Daten beziehen sich auf die erste Zeit, also den ersten Lockdown und die erste Phase der Pandemie. Und da fehlen uns natürlich jetzt noch Auswertungen. Das werden wir wahrscheinlich frühestens in einem Jahr erfahren.

Die Ständige Impfkommission scheint die Impfreihenfolge ein wenig verändern zu wollen. In einem Vorschlag heißt es, dass Kranke mit bestimmten Krebsarten hochgestuft werden sollen und schneller geimpft werden könnten. Finden Sie das richtig? Sollte das für alle Krebsarten gelten? Hier ist gegenwärtig schon unterschieden worden. Im Augenblick sind die Patienten mit Krebserkrankungen in der dritten Stufe der Risikogruppen eingeordnet worden. Es gibt aber tatsächlich Erkrankungen, bei denen man überlegen muss, wenn diese Patienten in eine Therapie starten, ob sie noch mal innerhalb der Tumorerkrankungen ein höheres Risiko abbilden könnten. Das kann man differenziert betrachten. Und welche Krebsarten wären das? Zum Beispiel Lungenkarzinom-Erkrankungen.

Brandenburg Weniger Krebsvorsorge Gesetzlich Versicherte in Brandenburg haben im ersten Halbjahr des letzten Jahres deutlich weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen als zuvor. Das berichtete die Barmer-Ersatzkasse am Dienstag. Jeweils zehn Prozent weniger Männer als auch Frauen kamen demnach zu Früherkennungs-Untersuchungen. Die Barmer nennt diesen Rückgang bedenklich und weist auf strenge Hygienekonzepte in den Arztpraxen hin.

Sollten Ihre Mitarbeiter früher geimpft werden, weil sie mit Krebspatienten zu tun haben? Das würden wir uns natürlich wünschen, weil wir die Zielgruppe betreuen. Wir sind für die Menschen da, die mit der Krebserkrankung entweder neu diagnostiziert sind oder auch in einem chronischen Verlauf sich befinden. Im schlimmsten Fall, wenn bereits ein Angehöriger verstorben ist, bieten wir Trauerbegleitung an. Wir möchten all diese Menschen - aber vor allem die Patienten - natürlich begleiten. Und genau diese Gruppe, die abwehrgeschwächten Patienten, kommen zu uns. Von daher wäre schön, wenn wir in Beratungsstellen auch der Impfung zugeführt werden könnten. So wie es für das medizinische Personal in diesem Bereich der Fall ist, die der Gruppe eins zugeordnet sind.

Welche Hilfsangebote bieten Sie den Krebspatienten und deren Angehörigen in dieser schwierigen Zeit an? Zu uns kommen die Menschen in allen Phasen der Erkrankung. Wir können diese Menschen mit beratenden Angeboten in der psychoonkologischen Beratung unterstützen. Für die Betroffenen kommen viele neue Nöte hinzu. Zu der Erkrankung kommt natürlich auch die Sorge existenzieller Bedrohung. Kann man die Arbeit, der man bisher nachgegangen ist, weiter nachgehen? Hier haben wir ein spezielles neues Angebot der Sozialberatung bei der Berliner Krebsgesellschaft entwickelt. Und zwar in allen Formaten am Telefon, in der Videokonferenz und in besonderen Ausnahmefällen machen wir unter den entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen natürlich auch persönliche Beratung. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Barbara Kempf führte Sabine Dahl, Inforadio. Der Text ist eine redigierte und leicht gekürzte Fassung. Das komplette Gespräch können Sie oben im Audio-Player nachhören.

Sendung: Inforadio, 04.02.2021, 07:25 Uhr