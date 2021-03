Erzieher*innen wurden von allen Berufen in Berlin und Brandenburg am häufigsten auf Grund von Corona krankgeschrieben. Das zeigt eine Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von Versicherten der Krankenkasse AOK-Nordost für den Zeitraum März bis Dezember 2020. Nicht erfasst von der Auswertung sind allerdings verbeamtete Berufsgruppen wie Polizist*innen oder teilweise auch Lehrer*innen sowie viele Selbstständige.

In Berlin wurden 4,58 Prozent der AOK-Versicherten im Bereich der Kinderbetreuung auf Grund von Corona krank geschrieben, in Brandenburg waren es 3,22 Prozent. Durchschnittlich sind in Berlin 1,61 Prozent der Versicherten bei dieser Krankenkasse wegen Corona ausgefallen, in Brandenburg waren es 1,41 Prozent.

In der Liste der zehn am häufigsten wegen Corona Krankgeschriebenen finden sich viele Gesundheitsberufe: (Zahn-)Medizinische Fachangestellte, Kranken- und Altenpfleger*in, Ärzt*in sowie Berufe der Haus- und Familienpflege. Diese Berufe sind in aller Regel in der ersten oder zweiten Prioritätsgruppe und sollten schon gegen Covid geimpft sein oder bald drankommen.

Auch Pädagogen und Pädagoginnen in Berliner Kitas und Schulen werden bei der Impfung vorgezogen. "Nicht nur in Berlin und Brandenburg, auch im gesamten Bundesgebiet haben Erzieherinnen und Erzieher laut unserer Analyse das höchste Infektionsrisiko aller Berufsgruppen. Es war daher eine richtige Entscheidung der Bundesregierung, diese Berufsgruppe in der Impf-Reihenfolge vorzuziehen", sagt Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost.