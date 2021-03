Nach Einschätzung des ärztlichen Leiters der Berliner Impfzentren, Peter Velling, könnte schon ab Montag wieder Astrazeneca in Berlin verimpft werden. Entsprechend äußerte er sich am Mittwoch im Inforadio des rbb. Das Vakzin wurde zuletzt ausschließlich in den Impfzentren in Tegel und Tempelhof sowie in einzelnen Praxen verabreicht.



Beide Impfzentren seien schon jetzt funktionabel und ab Donnerstag in Dienstbereitschaft, sagte Velling im Inforadio. "Wir wollen die Lücke so schnell wie möglich wieder auffüllen", betonte er. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA falle voraussichtlich am Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend, so Velling. Falls die EMA grünes Licht für Astrazeneca gebe, müsse dies per Dienstweg über das Bundesgesundheitsministerium an die Berliner Gesundheitssenatorin weitergegeben werden, "dann gehe ich davon aus, dass ab Montag wieder geimpft werden kann", sagte der Leiter der Berliner Impfzentren.