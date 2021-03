Grundsätzlich wird empfohlen, sich schon vor dem Besuch einer Teststation bei der Terminbuchung auf der Seite [test-to-go.berlin] online zu registrieren. "Der Ablauf vor Ort wird dadurch erheblich beschleunigt", heißt es auf der Internetseite. "Bringen Sie bitte anschließend Ihr Smartphone zur Testung mit." In mehreren Bezirkszentren, bei denen vorab ein Termin ausgemacht werden muss, waren schon am Montagnachmittag keine Termine mehr für diese Woche zu bekommen. An vier Zentren ist aber auch eine Testung ohne vorherige Terminvergabe möglich. Hier gab es am Montag vereinzelt Verwirrung bei Testwilligen, die ohne Smartphone und Personalausweis gekommen waren. Beides wird benötigt, um sich vor Ort zu registrieren. Das eigene Smartphone muss einen QR-Code einlesen können, der in der Teststation verfügbar ist.

In vier Testzentren kann man sich werktags auch ohne Termin testen lassen: In der Franzensbader Straße in Wilmersdorf, in der Lehrter Straße in Moabit, in der Blücherstraße in Kreuzberg und in der Fischerstraße in Rummelsburg. Weitere "Test-to-Go"-Stellen sollen folgen. Dazu hat die Senatsgesundheitsverwaltung ein Internet-Portal [testen-lernen.berlin] freigeschaltet, auf dem sich interessierte Arztpraxen und Apotheken anmelden können.



In der Teststation am Poststadion in Moabit, für die keine vorherigen Terminbuchungen nötig sind, herrschte nach rbb-Informationen am Montagmorgen kein allzu großer Andrang. Ein rbb-Reporter ließ sich dort testen, er musste nur wenige Minuten auf seinen Abstrich warten. Vor Ort sei er auf freundliche und gut vorbereitete Menschen gestoßen, wie er rbb|24 berichtete.