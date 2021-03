Bei Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab Sonntagnacht eine generelle Corona-Testpflicht gelten. Diese Pflicht war früher erwartet worden. Der Bund will nun aber Fluggesellschaften und Reisenden Zeit geben, sich auf Tests einzustellen.

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab diesem Sonntag gelten. Grund sei, dass Reisende und Fluggesellschaften sich darauf einstellen können, hieß es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium. Ursprünglich war die Regelung bereits für Freitag vorgesehen.

Bisher besteht eine Testpflicht nur für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Künftig sind alle Flugreisenden betroffen, also beispielsweise auch Mallorca-Urlauber. Eine Ausnahmeregelung gibt es für die Flugzeugbesatzungen. Die Verordnung soll zunächst bis Mitte Mai gelten.

Die generelle Neuregelung soll nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft treten. Der Test muss den Plänen aus dem Gesundheitsministerium zufolge frühestens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland gemacht werden. Die Kosten sollen die Reisenden selbst tragen. Nur bei Vorlage eines Negativtests dürfen die Airlines die Passagiere an Bord lassen. Wer positiv ist, muss im Reiseland nach den dort geltenden Vorschriften in Quarantäne. Und auch die Kosten dafür müssen Betroffene in der Regel selbst tragen.