Berliner Kliniken - Charité und Vivantes setzen Astrazeneca-Impfungen bei Frauen unter 55 aus

30.03.21 | 12:15 Uhr

Die Berliner Charité stoppt Astrazeneca-Impfungen bei weiblichen Beschäftigten unter 55 Jahren. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so eine Sprecherin. Auch die Vivantes-Krankenhäuser setzen den Impfstoff bei jungen Frauen vorerst nicht mehr ein.



Die Berliner Universitätsklinik Charité stoppt bis auf Weiteres alle Impfungen ihrer Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", sagte die Sprecherin der Klinik, Manuela Zingl, am Dienstag. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet.



Sie betonte, dass in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Die Charité habe in der Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. "Davon entfiel der größte Teil auf Astrazeneca", sagte Zingl. Nach rbb-Informationen setzen auch die Vivantes-Krankenhäuser den Impfstoff seit Dienstag vorerst nicht mehr bei jungen Mitarbeiterinnen ein.



Bericht: 70 Prozent der Geimpften bekamen Astrazeneca

Dem Tagesspiegel-Bericht zufolge hat der Vivantes-Konzern bislang zwei Drittel seiner 17.000 Beschäftigten schon geimpft, davon sollen 70 Prozent die erste Dosis des Astrazeneca-Stoffs erhalten haben. Ab Jahreswechsel seien an der Charité und in den Vivantes-Kliniken zuerst Pflegekräfte und Ärzte auf Covid-19-Stationen mit dem Biontech-Mittel geimpft worden, schreibt der Tagesspiegel weiter. In den letzten Wochen sei dann das Personal anderer Stationen, zuletzt auch patientenferne Mitarbeiter mit Astrazeneca geimpft worden. In den nächsten Wochen sollten einzelne Patienten sowie an der Charité Studenten mit Astrazeneca versorgt werden, so die Zeitung.



Auch in anderen Krankenhäusern der Region werde nun darüber beraten, für wen der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers noch eingesetzt wird, schreibt der Tagesspiegel weiter.

Auch Kreis in NRW stoppte Impfungen

Am Montag hatte der nordrhein-westfälische Landkreis Euskirchen ebenfalls die Astrazeneca-Impfungen für Frauen unter 55 Jahren gestoppt. Dort kam es zu zwei Thrombose-Fällen infolge der Astrazeneca-Impfung. Eine 47-jährige Frau war nach der Impfungen verstorben. Sie hatte wenige Tage nach der Impfung eine Sinusvenenthrombose im Hirn entwickelt. Eine andere 28-jährige Bewohnerin entwickelte nach der Impfung ebenfalls eine Thrombose, sie wird derzeit behandelt.



Mitte März wurden auch in Deutschland die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca ausgesetzt. Zuvor waren aus mehreren europäischen Ländern Fälle von Blutgerinnseln im Hirn bekannt geworden. Ob die Thrombose-Fälle in direktem Zusammenhang mit der Impfung stehen, ist umstritten. Nach einer erneuten Überprüfung wurde der Astrazeneca-Impfstoff durch die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA wieder freigegeben, allerdings unter der Auflage, dass entsprechende Warnhinweise in den Beipackzetteln aktualisiert werden.





