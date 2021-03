Mit einer Schweigeminute ist am Mittwoch in Berlin an die Todesopfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie erinnert worden.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) standen um 12.00 Uhr auch viele Busse und Bahnen an den Haltestellen oder im Bahnhof für kurze Zeit still. Darüber hinaus hatte die S-Bahn angekündigt, sich an dem Gedenken zu beteiligen.