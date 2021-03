Berlin verlagert Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca stärker in Arztpraxen. Dafür sind nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung bisher rund 34.000 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Berlin ausgeliefert worden.

"Impfstoffe, die in den Impfzentren nicht gebucht werden, werden kurzfristig an Arztpraxen umgesteuert", teilte die Gesundheitsverwaltung mit. Dafür seien weitere 80 Praxen ausgesucht worden, die zu den bisher am Berliner Impf-Modellprojekt beteiligten 134 hinzukommen.

Im Gegenzug wird Astrazeneca aus dem Impfzentrum Tegel abgezogen und dort ab dem 7. April nicht mehr verwendet. Zukünftig wird also nur noch in einem von sechs Berliner Impfzentren - nämlich in Tempelhof - mit Astrazeneca geimpft. Alle Zweitimpfungen, die für Astrazeneca in Tegel geplant wurden, werden dann ins CIZ Tempelhof verlegt.