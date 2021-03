Früher als bislang erwartet sollen nun auch jene chronisch Kranken in Berlin gegen das Coronavirus geimpft werden, die zwischen 18 und 64 Jahre alt sind. Auch darüber hinaus könnte das Impftempo in der Hauptstadt schon bald an Tempo gewinnen.

Auch chronisch Kranke zwischen 18 und 64 Jahren bekommen in Berlin schon bald eine Einladung zur Corona-Impfung von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Das teilte die KV Berlin am Mittwoch mit. Bisher war das bereits für die 65- bis 70-Jährigen vorgesehen.

Die KV hat angekündigt, auf der Grundlage von Abrechnungsdaten alle chronisch Erkrankten anzuschreiben, die in Paragraf 3 der Impfverordnung aufgeführt sind. Dazu zählen etwa Patienten mit chronischer Nierenerkrankung oder mit schweren chronischen Lungenerkrankungen. Bei der gesamten Gruppe handle es sich in Berlin um mehr als 400.000 Menschen.

Grundsätzlich soll das Impftempo in Berlin spätestens ab April spürbar an Fahrt aufnehmen, weil deutlich mehr Impfstoffdosen erwartet werden. Schon ab kommender Woche sollen nach einem Bericht des "Tagesspiegels" [tagesspiegel.de] in den Berliner Impfzentren erstmals 10.000 Corona-Impfungen am Tag durchgeführt werden. Das gehe aus Planungen von Senat, Kassenärzten und Hilfsorganisationen hervor, die der Zeitung vorlägen, heißt es in dem Bericht. Letzte Woche wurden demnach 7.000 Dosen am Tag verimpft.

Ab April könnten dem Bericht zufolge pro Tag 20.000 Berlinerinnen und Berliner eine Corona-Impfung erhalten. Möglich machten dies "Hunderte, womöglich Tausende niedergelassene Ärzte in ihren Praxen", schreibt der Tagesspiegel. Bekannt ist bereits, dass noch in dieser Woche in 100 ausgewählten Berliner Praxen Corona-Impfungen durchgeführt werden. Im Fokus stehen auch dabei chronisch Kranke. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Dienstag im rbb-Inforadio eine deutliche Ausweitung des Impfangebots in Praxen im April angekündigt.