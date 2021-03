Lagern in Berlin ungenutzte Corona-Impfdosen? FDP-Fraktionschef Czaja warf das am Donnerstagabend im rbb dem Regierenden Bürgermeister Müller vor. Der wies die Kritik zurück. Ein Intensivmediziner mahnte derweil einen Lockdown über Ostern an.

Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin zum dritten Mal in Folge über 100

Es gebe in Berlin Impfstoff von Astrazeneca und viele Menschen seien bereit, sich damit impfen zu lassen, sagte Czaja in der Fernsehsendung "rbb Spezial: Locker, Lockdown, Lagerkoller". Wenn Menschen mit Vorerkrankungen sich impfen lassen wollten, dann sollte dieser Impfstoff nicht wie Blei in den Regalen liegen.

Müller räumte zwar ein, dass es Tage gegeben habe, an denen durch das Hin und Her bei Astrazeneca nur 1.000 Menschen in die Impfzentren gekommen seien. Am Mittwoch seien es aber wieder 5.500 gewesen und für Freitag gebe es bislang 4.500 Termine. "Wir haben Zigtausende von den Impfdosen an die Krankenhäuser gegeben, haben sie verimpft an Polizei, an Feuerwehr. Sie sind jetzt reserviert für Lehrerinnen und Lehrer", so der Regierende Bürgermeister.

Die Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff waren nach Berichten über Thrombosen zeitweise in Deutschland vorsorglich ausgesetzt worden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte aber in der vergangenen Woche eine Fortsetzung der Corona-Impfungen mit Astrazeneca empfohlen. Es sei keine Verbindung der Impfung mit der Erhöhung des Risikos von Blutgerinnseln bei Menschen festgestellt worden.

Die Akzeptanz des Astrazeneca-Impfstoffs scheint inzwischen zu steigen. Am Donnerstag bildeten sich trotz Terminbuchung lange Schlagen vor dem Impfzentrum in Tegel, wo der Wirkstoff verimpft wird.