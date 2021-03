imago images/Stefan Zeitz Audio: Inforadio | 09.03.2021 | Dilek Kalayci im Inforadio | Bild: imago images/Stefan Zeitz

Laut Gesundheitssenatoron Kalayci - Berlin hat ab Dienstag fünf weitere Stationen für Schnelltests

09.03.21 | 08:15 Uhr

Mehr als 22.000 Menschen haben in Berlin bereits Termine für kostenlose Corona-Schnelltests gebucht. Doch freie Termine sind Mangelware. Abhilfe schaffen sollen schon ab diesem Dienstag weitere Teststationen, kündigt Berlins Gesundheitssenatorin im rbb an.



Berlinerinnen und Berliner können sich ab diesem Dienstag an fünf weiteren Orten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Neben den bereits bestehenden 16 Testzentren des Landes Berlin gebe es nun fünf weitere und damit jetzt insgesamt 21, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstagmorgen im Inforadio des rbb.



Wo genau sich diese neuen Teststationen befinden, ließ Kalayci offen. Auch auf der entsprechenden Internetseite des Landes Berlin [test-to-go.berlin] finden sich bislang keine Hinweise darauf. Allerdings deutete Kalayci an, dass es sich bei den fünf neuen Anbietern um "Test-to-Go"-Stationen handeln könnte. Neben den 16 Stationen des Senats können sich seit Montag auch Apotheken, Arztpraxen und private Anbieter bei der Senatsgesundheitsverwaltung melden und ihre Dienste für Tests anbieten.

Kalayci kündigt weitere To-Go-Teststellen an

Grundsätzlich zog Kalayci ein positives Fazit der am Montag begonnenen Testoffensive in den 16 Stationen. "Das hat gestern schon super geklappt, wir konnten schon mehr als 22.000 Termine generieren", sagte Kalayci im Inforadio. In manchen Testzentren sind auf Monate hin keine freien Termine mehr verfügbar. Kalayci sagte dazu, die Lage werde sich mit Hilfe von To-Go-Teststationen entspannen, von denen es in den kommenden Tagen und Wochen immer mehr geben könne. "Das ist ein rollendes System, es wird jeden Tag mehr Testangebote für Berlinerinnen und Berliner geben“, so Kalayci.



In vier der Teststationen des Landes Berlin sind Testungen auch ohne vorherige Terminabsprachen möglich. Wichtig hierbei ist jedoch, dass Testwillige ein Smartphone mitbringen, das vor Ort einen QR-Code einlesen kann, um sich zu registrieren. Für die übrigen 12 Teststationen des Landes Berlin müssen vorab online Termine gebucht werden. Jede Person hat Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche.



Mehr Impfungen in Praxen ab April

Kalayci äußerte sich im Inforadio auch zum Thema Impfen. Seit Montag sind alle sechs Berliner Impfzentren in Betrieb. Das jüngste eröffnete Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tempelhof hat allerdings täglich erst ab 14 Uhr geöffnet und läuft im Halbtagsbetrieb, weil zu wenige Impfstoffdosen vorrätig sind. "Derzeit sind wir in Berlin bei täglich 9.000 Impfungen, wir können aber mehr, nämlich 20.000", betonte Kalayci.



Abhilfe schaffen könnten Hausärzte, von denen in Berlin bereits in dieser Woche rund 100 in ihren Praxen gegen das Coronavirus impfen. "Ab April peilen wir ein möglichst breites Angebot in Praxen an, da dann deutlich mehr Impfstoffdosen kommen werden. Die Zweitimpfungen werden aber weiterhin in den Impfzentren durchgeführt", erklärte Kalayci. Wer bei Hausärzten dann wann rankommen könne, müsse der Bund noch klären. "Klar ist aber, die Prioritäten müssen eingehalten werden", betonte die Gesundheitssenatorin.



