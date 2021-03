In Berlin kommen am Mittwoch die 10. bis 13. Klassen zurück in die Schulen. Wie schon die 1. bis 6. Klassen haben sie dann Wechselunterricht in verkleinerten Lerngruppen, also eine Mischung aus Unterricht im Klassenzimmer und am Computer zu Hause.

Nach einer Entscheidung des Senats vom Dienstag müssen die 7. bis 9. Klassen dagegen noch warten. Sie sollen erst nach den Osterferien Wechselunterricht bekommen.

Gleichzeitig sollen ab Mittwoch Schüler ab der 11. Klasse beginnen, zweimal wöchentlich Selbsttests anzuwenden. In der Anfangsphase sind diese Tests nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren gedacht. Danach sollen nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung weitere Jahrgangsstufen folgen.