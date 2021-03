Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie schränken die Menschen zumindest bei schönem Wetter ihre Mobilität kaum noch ein. Das gilt im Vergleich mit anderen Bundesländern vor allem für Brandenburg, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ergeben hat. Zugleich geht aus der Statistik hervor, dass die Menschen in Berlin im Februar am wenigsten unterwegs gewesen sind.



Bundesweit habe sich die Mobilität in der zweiten Februarhälfte 2021 "stark dem Vorkrisenniveau angenähert", teilten die Statistiker am Freitag mit. Während in den ersten beiden Februarwochen die Mobilität im Bundesschnitt noch 19 Prozent unter dem Niveau des Februars 2019 lag, betrug dieser Wert in der 7. Kalenderwoche nur noch 11 Prozent. In der Woche nach dem 22. Februar waren es nur noch 4 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.