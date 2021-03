In Perleberg (Prignitz) ist am Dienstagmorgen das zwölfte Impfzentrum in Brandenburg eröffnet worden. Es wird betrieben vom DRK-Kreisverband Prignitz. Hier soll der Impfstoff der Firma Biontech/Pfitzer geimpft werden. Damit kann das Impfzentrum trotz des vorübergehenden Stopps des Impfstoffs von Astrazeneca wie geplant seine Arbeit aufnehmen und auch fortsetzen.



Das Impfzentrum wurde in der Perleberger Rolandhalle untergebracht. Der Betrieb wurde mit einer Impfstraße aufgenommen, in den kommenden Tagen sollen weitere Impfstraßen hinzukommen. Sobald die ersten Zweitimpfungen erfolgen, wird die Kapazität auf sechs Impfstraßen verdoppelt, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Dienstag ankündigte. Pro Impfstraße sind täglich 96 Impfungen möglich, die Impftermine für die ersten Tage sind bereits ausgebucht.