Bild: dpa/Marijan Murat

Grundschulen bis Ostern geschlossen - Corona-Ausbruch in Fürstenberg weitet sich aus

19.03.21 | 21:49 Uhr

Nach einem Corona-Ausbruch in drei Kitas und einer Grundschule in Fürstenberg meldet der Landkreis Oberhavel eine erneute Zunahme der Infektionen mit der Corona-Variante B 1.1.7. Nur eine der betroffenen Einrichtungen soll ab Montag öffnen dürfen.

Die Corona-Ausbrüche in Kindertagesstätten und einer Grundschule in Fürstenberg/Havel (Oberhavel) haben sich in der vergangenen Woche offenbar deutlich verschärft. Allein von der britischen Corona-Mutante B 1.1.7. seien in Fürstenberg bereits 49 Fälle bestätigt worden, wie das Landratsamt mitteilte. In der Kita "Kleine Strolche" sind nach Angaben des Landkreises von Donnerstag insgesamt 17 Mitarbeitende und neun Kinder von einer Infektion betroffen, "in den meisten Fällen wurde dabei die Virusmutation B.1.1.7. nachgewiesen", hieß es.

In der vergangenen Woche wurden Corona-Ausbrüche in drei Fürstenberger Kitas und einer Grundschule gemeldet. Betroffen waren die Kita Spatzennest, die Kita Kleine Strolche, die Kita Havelspatzen im Ortsteil Bredereiche sowie die Grundschule an der Mühle. Die Kita und der Hort wurden daraufhin aus Sicherheitsgründen vorsorglich bis 17. März geschlossen. Ab Montag darf die Kita Spatzennest nun wieder öffnen. Die anderen Einrichtungen sollen aber vorerst nicht öffnen. Das Staatliche Schulamt und die Stadtverwaltung haben stattdessen die Grundschulen bis Ostern vorsorglich geschlossen und die Schüler in den Distanzunterricht geschickt.

Bürgermeister bezeichnet Situation als besorgniserregend

Der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bezeichnete die Situation in der Stadt am Freitag in einer Mitteilung als "besorgniserregend": "Ich bitte Sie, diszipliniert alle nicht zwingend notwendigen Kontakte zu vermeiden und sich an die AHA-L Regeln zu halten", so Philipp. Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg twitterte am Freitag, die Zahl aller nachgewiesenen Corona-Infektionen in Fürstenberg habe bis vor zwei Wochen noch bei 107 gelegen, innerhalb weniger Tage sei sie nun auf 184 gestiegen. Die lokale 7-Tage-Inzidenz in Fürstenberg sei auf 1.200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in die Höhe geschnellt. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums lag die 7-Tage-Inzidenz für den gesamten Landkreis Oberhavel zuletzt bei 143. Das Landratsamt kündigte deshalb erneute strengere Lockdown-Regeln an, die ab kommendem Montag voraussichtlich gelten sollen: Dazu zählen erneute Einschränkungen für den Einzelhandel, die Schließung von Museen und schärfere Kontaktbeschränkungen.