Roland Berlin Dienstag, 16.03.2021 | 18:59 Uhr

Dass ist doch seit 4 Wochen bekannt, B117 freut sich auf jeden Kontakt, am liebsten ohne Maske in geschlossene Räume! Frau Giffey, die Kinder müssen in die Schule, die Kinder müssen in die Schule. Ja sicher, stecken sich ja angeblich nie an, und stecken auch niemanden an!! Weiter so, und viel spaß auf all den Irrwegen!!!