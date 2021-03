Mit der sogenannten britischen Variante läuft nun die dritte Welle an Infektionen an. Dass dabei wieder mehr Infektionen bei Kindern und jungen Erwachsenen gefunden werden, kann verschiedene Gründe haben. Von Haluka Maier-Borst

Es gibt aber eine kleine gute Nachricht. Sie versteckt sich in der dunkelgelben Spitze der oberen Grafik. Es ist die Zahl der Über-80-Jährigen, die sich infiziert. Zumindest diese Zahl ist geringer als in der ersten und zweiten Welle. Noch genauer sieht man das Ganze, wenn man sich anschaut, welcher prozentuale Anteil der aktuellen Neuinfektionen auf die einzelnen Altersgruppen entfällt.

Wie schon im Frühjahr 2020 und im Herbst 2020 sind es auch jetzt die jungen Erwachsenen, die den größten Anteil an Infektionen verzeichnen. Das ist nicht verwunderlich. Sie sind mehr unterwegs, haben mehr Kontakte und eine höhere Wahrscheinlichkeit sich anzustecken. Und bei hohen Fallzahlen geben die Jungen das Virus zwangsläufig am Ende an die Alten weiter, egal wie gut die Schutzkonzepte auch sein mögen.

Vor allem in Berlin, das laut RKI-Daten so viele Menschen wie kein anderes Bundesland nach Alter impft, scheint man die ganz Alten zunehmend durch Impfungen geschützt zu haben. Und das ist wichtig.

Nach rbb|24-Berechnungen hat man in der Hauptstadt deshalb schon rund ein Drittel oder gar die Hälfte aller potenziellen Toten verhindert. Und das obwohl man nur ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft hat. Das liegt schlicht daran, dass das Risiko an Corona zu sterben, mit dem Alter exponentiell steigt. Sind die Ältesten geschützt, sinkt das Sterberisiko deutlich.

Selbst wenn also von den B.1.1.7-Infizierten derselbe Anteil an Erkrankten schwere Verläufe durchmachen würde wie beim Wildtyp des Corona-Virus, würden mehr Menschen gleichzeitig eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Nur: B.1.1.7 scheint zusätzlich auch noch tödlicher zu sein und mehr schwere Verläufe zu verursachen.

Doch trotz dieser Impferfolge ist man noch längst nicht über den Berg und die Intensivstationen könnten wieder an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Das liegt unter anderem daran, dass die Virus-Variante B.1.1.7 rund 30 bis 50 Prozent ansteckender ist [cdc.gov] als der ursprüngliche Virus-Typ. Sprich jeder Infizierte steckt im Schnitt mehr Menschen an. Und insgesamt betrachtet bedeutet das auch, dass mehr Menschen gleichzeitig infiziert sind.

Unklar ist allerdings, ob B.1.1.7 ein höheres Risiko speziell für Kinder und Jugendliche darstellt. Es gab es immer wieder Berichte darüber, dass sich mit der neuen Variante mehr Kinder und Jugendliche anstecken, wie auch zuletzt der "Spiegel" schrieb [spiegel.de]. Dies könnte aber ein Artefakt sein, für den gleich mehrere Faktoren verantwortlich sind.

Zum einen ist es so, dass in vielen europäischen Ländern und auch in vielen Bundesländern die Schulen länger offen gehalten werden als in der ersten Welle. Selbst bei hohen Inzidenzzahlen und selbst wenn andere Bereiche des öffentlichen Lebens bereits heruntergefahren wurden, versucht man verschiedene Formen des Präsenzunterrichts. Dass also mehr Kinder mit B.1.1.7-Infektionen gefunden werden, könnte also schlicht dem Umstand geschuldet sein, dass Kinder aktuell auch mehr Chancen haben, sich anzustecken [sciencemag.com]