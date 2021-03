Beschlossen wurde beim Bund-Länder-Treffen, ab dem 8.März schrittweise Öffnungen zu zulassen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 respektive unter 50 liegt. Zwei Wochen später (frühestens am 22.März) geht es dann weiter: Bei niedriger Inzidenz wird mehr zugelassen, steigt die Inzidenz über 100 kommt es zur Notbremse. (Wobei sich das Land Brandenburg zu einem Alleingang entschlossen hat und die Notbremse erst bei einer Inzidenz von 200 ziehen will .) Wieder zwei Wochen später dasselbe Spiel: Ist die Inzidenz niedrig genug, wird weiter gelockert.

Lockdown oder Lockerung - der komplexe Fünf-Stufen-Plan lässt offen, wie es weiter geht. Auch rbb|24 kann nicht in die Zukunft blicken, aber wir wagen an Hand von fundierten Szenarien-Berechnungen und Prognosen zur Auslastung der Intensivbetten eine Einschätzung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt (Stand: 8.3.) in Berlin bei 70,4 und in Brandenburg bei 63,2 pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Das zeigen die Zahlen der Berliner Senatsverwaltung beziehungsweise des Land Brandenburg. Weil Fallzahlen immer wieder nachgemeldet werden, setzt das Berechnungsmodell (siehe unten) am 27. Februar an. Die Reproduktionszahl R lag in Berlin zuletzt (Stand: 8.3.) zwischen 0,86 und 1,15 - die beste Schätzung liegt bei 1,01. Das heißt, 100 Covid-Infizierte stecken - statistisch gesehen - 101 andere Menschen an. Für das Land Brandenburg gibt es keine Berechnung der Reproduktionszahl R.