dpa/Stefan Zeitz Bild: dpa/Stefan Zeitz

Rufe nach hartem Lockdown - Epidemiologe hält Senatsbeschlüsse für nicht ausreichend

29.03.21 | 10:00 Uhr

Der Berliner Senat will die jüngsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nicht zurücknehmen. Nun wird Kritik laut. Wissenschaftler Dirk Brockmann fordert einen harten Lockdown: "Wir müssen substantiell Kontakte reduzieren."



Der Berliner Epidemiologe Dirk Brockmann hält die jüngsten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen des Senats für nicht ausreichend.



"Wir müssen substantiell Kontakte reduzieren", erklärte Brockmann am Montagmorgen im Inforadio vom rbb. Nur das könne die Inzidenzen senken, wie Erfahrungen etwa in Portugal zeigten, erklärte der Wissenschaftler, der an der Humboldt Universität lehrt und für das Robert Koch-Institut (RKI) arbeitet. Er plädiere für einen kurzen, dreiwöchigen harten Lockdown. Nur mit Tests alleine werde man der Situation nicht gerecht. Es müssten mehr Maßnahmen her, um die Kontakte zu reduzieren. Brockmann verglich das Infektionsgeschehen mit einem Auto, das mit Tempo 150 auf der Autobahn fährt und nun noch einmal zur Beschleunigung ansetzt - obwohl nur 100 Stundenkilometer erlaubt sind. Man müsse nun stark auf die Breme treten.

"Wir sind in einem rapiden Wachstum"

Es sei sinnvoll, das Homeoffice-Angebot auszuweiten, da sich viele Menschen in Großraumbüros ansteckten, so Brockmann. Er begrüßte zudem die Verpflichtung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, ihre Angestellten zu testen. So könne man rechtzeitig infizierte Menschen mit atypischem Verlauf erkennen. Auch die FFP2-Maskenpflicht sei eine gute Maßnahme. Jedoch dürfe man die Dynamik der Pandemie nicht vergessen. "Wir sind in einem rapiden Wachstum", warnte Brockmann. Die Fallzahlen gingen gerade durch die Decke. Der Physiker sagte, man müsse sich jetzt gemeinschaftlich gegen das Virus stellen - und nicht darüber spekulieren, mit welchen Mitteln man sich den Schutzmaßnahmen entziehen könne. Das bedeute auch, so Brockmann, auf Ostern und private Kontakte weiterhin zu verzichten.



Strengere Auflagen für Arbeitgeber

Der Berliner Senat hatte am vergangenen Samstag beschlossen, dass die jüngsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nicht zurückgenommen werden. Angesichts steigender Infektionszahlen wurden allerdings strengere Auflagen für Arbeitgeber beschlossen. Dies sei ein wichtiger Schritt und zugleich eine Belastung für viele Unternehmen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): "Aber wir können nicht immer weiter im privaten Bereich einschränken, bei Kindern, Schulen und im Einzelhandel." Darüber hinaus wird in der Hauptstadt die Masken-Pflicht verschärft. Überall, wo bislang medizinische Masken Pflicht waren - also etwa in Geschäften, Arztpraxen, in Kultureinrichtungen, im ÖPNV - gilt ab Mittwoch eine FFP2-Maskenpflicht. Außerdem soll die Zahl der Corona-Tests in Berlin deutlich ausgeweitet werden.

Sendung: Inforadio, 29.03.2021, 6 Uhr