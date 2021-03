Die erste Corona-Impfeinrichtung für obdachlose Personen in Berlin nimmt am Mittwoch im Stadtteil Prenzlauer Berg die Arbeit auf. Wie die Senatssozialverwaltung am Montag mitteilte, können Menschen, die in Obdachlosenunterkünften leben oder arbeiten, sich in der Kältehilfe Notübernachtung in der Storkower Straße gegen Covid-19 impfen lassen. Weitere Impfeinrichtungen sollen in den folgenden Tagen dazukommen.