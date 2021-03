In Berliner Arztpraxen sind am Donnerstag die ersten Patienten gegen das Coronavirus geimpft worden. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mitgeteilt. Für ein Pilotprojekt sind den Angaben zufolge rund 100 Praxen ausgewählt worden. Sie laden Bestandspatienten ein, die an chronischen Erkrankungen leiden. Am Vortag hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in einem Tweet noch von 150 teilnehmenden Praxen gesprochen [twitter.com]. Davon war seitens der KV am Donnerstag nicht die Rede.

Die aktuell ausgewählten Praxen sind den Angaben zufolge meist Hausarztpraxen, aber auch Praxen für Diabetiker und Krebskranke. Die Namen der Praxen werden nicht veröffentlicht, teilte die KV auf Anfrage von rbb|24 mit. Diese Praxen würden die Patienten selbst informieren.