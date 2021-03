In Berlin werden nun auch Obdachlose gegen das Coronavirus geimpft. Offizieller Start war am Freitag in einer Notübernachtung im Bezirk Pankow. Das teilte die zuständige Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) mit

Zuvor seien in der Notübernachtung bereits am Mittwoch 56 Menschen geimpft worden - darunter ein Drittel der rund 100 Gäste, Menschen aus anderen Einrichtungen und Mitarbeitende, hieß es weiter. Nach dem Start in Pankow seien auch weitere Impfstellen in Einrichtungen für Obdachlose geplant. Für die Impfungen sollen in den Wohnheimen sogenannte "Impfinseln" eingerichtet werden, wo die Obdachlosen geimpft und in der Folge auch medizinisch betreut werden.

Um auch die Termine für die Zweitimpfungen einhalten zu können, würden die Noteinrichtungen zur Kältehilfe in diesem Jahr länger offen gehalten als üblich, mindestens bis Ende April, zum Teil voraussichtlich bis in den Juni hinein, sagte eine Sprecherin.