Mit dem Impfzentrum in Perleberg (Prignitz), das am 16. März eröffnet werden soll, wird es im Land Brandenburg insgesamt zwölf Orte für Impfungen geben. In der Perleberger Rolandhalle werde der Impfstoff der Firma Biontech-Pfitzer zum Einsatz kommen, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz.

Impfberechtigte Prignitzer könnten ab sofort über die Nummer 116 117 Termine für das Impfzentrum Perleberg buchen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag.