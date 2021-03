Genau. Wir haben das Glück, mit einer sehr engagierten ehrenamtlichen Community zusammenzuarbeiten. Das heißt, bei uns beraten über 250 Pädagogen, Psychologen, Leute mit fachlichem Hintergrund, die wir speziell in diesem Konzept schulen. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es wichtig ist, längere Nachrichten zu schreiben. Also nicht, wie wir es aus der Alltagskommunikation kenne, nur zwei Wortsätze per WhatsApp zu formulieren, sondern dass wir das richtig als längere Nachrichten und Sätze formulieren, um so ein Beratungsprozess in Gang und am Laufen zu halten.

Was sind konkrete Maßnahmen, die die Kinder und Jugendlichen ergreifen können?

Das hängt natürlich immer total von der Situation und dem Fall ab. Häufig machen wir Psychoedukation. Wir erklären den Kindern und Jugendlichen, die teilweise zwölf oder 13 Jahre alt sind, was ihre Rechte sind, was es für Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel der Weg in eine Psychotherapie aussieht oder was es für Beratungsangebote in ihrer Nähe geben könnte und überlegen in kleinen Schritten, wie ihr Weg aussehen könnte. Also was brauchen sie vielleicht noch an Unterstützung durch Eltern oder andere Bezugspersonen. Und wie sie es vor allen Dingen auch an die Leute vermitteln, sich trauen ihre Probleme auszusprechen, dass es ihnen nicht gut geht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen ein Stück weit zu helfen.

Vielen Dank für das Gespräch!