Eine Woche vor Beginn des Osterfestes hat ein Intensivmediziner aus Berlin die aktuelle Corona-Situation in Deutschland mit drastischen Worten zusammengefasst. "Wir sind am absolut kritischsten Punkt der Pandemie seit zwölf Monaten", sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, am Donnerstagabend im rbb.

In Berlin werden derzeit nach Angaben des Corona-Lageberichts 208 Corona-Patienten im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. 132 Intensivbetten sind noch frei. In den Krankenhäusern Brandenburgs sind aktuell 102 am Coronavirus erkrankte Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. In Frankfurt (Oder) und Oderspreewald-Lausitz sind keine Intensivbetten mehr verfügbar. In fünf weiteren Landkreisen sind aktuell weniger als fünf solcher Betten frei (Stand: 25.3.2021).