A.S. Berlin Mittwoch, 31.03.2021 | 07:59 Uhr

Alle die, die von den beschnittenen Grundrechten reden, könnten in der Öffentlichkeit zeigen, dass sie es verstanden haben. Sie könnten sich an die Abstandregeln halten. Stattdessen werden Einsätze der Ordnungshüter nötig. Das zeigt wieder einmal mehr, dass die ein Teil der der Bevölkerung unvernünftig ist und leider alle anderen darunter leiden müssen. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Deshalb gibt es Gesetze und Regeln. Jeder Einzelne hat jetzt in der Hand wie es mit der 3. Welle weitergeht....... . Schöne Ostern!