Grund dafür ist ein vermuteter "massiver Corona-Ausbruch" in einem Stahnsdorfer Flüchtlingswohnheim, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt. Mehrere Kinder aus dem Heim besuchen demnach die "Heinrich-Zille"-Grundschule.

Die Grundschule "Heinrich Zille" und der dazugehörige Hort in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind von Montag an vorerst geschlossen. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Wochenende angeordnet.

Nach Angaben der Gemeinde wurde am Freitag eine sechsköpfige Familie in dem Flüchtlingswohnheim positiv auf das Coronavirus getestet. Diese habe mit zwei weiteren Familien in engem Kontakt gestanden, heißt es weiter. Noch am Freitag seien insgesamt 24 Bewohner des Heims für die nächsten 14 Tage in der Quarantänestation Teltow untergebracht worden. Auch bei mehreren Mitarbeitenden der Gemeinschaftsunterkunft in Stahnsdorf seien bereits positiv getestet worden.

Die rund 560 Schülerinnen und Schüler der "Heinrich-Zille"-Grundschule sollen Distanzunterricht erhalten, eine Notbetreuung findet aber vorerst nicht statt, wie die Gemeinde mitteilte. Wie lange die Schließung dauern soll, ist noch unklar. Das Gesundheitsamt des Kreises brauche nun Zeit, um die Kontakte nachzuverfolgen, hieß es.