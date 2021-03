Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin steigt seit Mitte Februar wieder an, am höchsten ist sie derzeit in Neukölln. Die 7-Tage-Inzidenz in dem Bezirk lag am Donnerstag bei 102,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit hervor. Ähnlich hohe Zahlen gab es in Neukölln zuletzt Ende Januar.

In ganz Berlin ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb einer Woche am Donnerstag auf 70,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen - vor einer Woche lag sie noch bei rund 61. Die Corona-Warn-Ampel zeigt für dieses Kriterium weiter Rot. Auf Gelb würde sie erst ab einem Wert von 30 springen, auf Grün ab 20.