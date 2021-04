Er frage sich, wo dabei das Recht eines jeden Einzelnen auf körperliche Unversehrtheit und Leben bleibe, so Janssen. Seine Kolleginnen und Kollegen mache es "sehr betrübt", dass juristisch gegen die Bundes-Notbremse vorgegangen werde. Auf den Intensivstationen sei man noch lange nicht in "ruhigem Fahrwasser", betonte Janssens.

Aus der Intensivmedizin kommt deutliche Kritik an mehreren eingereichten und geplanten Verfassungsbeschwerden gegen die Bundes-Notbremse . Angesichts von bundesweit fast 1.000 Corona-Toten allein in dieser Woche sei es nicht verhältnismäßig, gegen die verhängte Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr vorzugehen, sagte Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), am Donnerstagabend in der rbb-Fernsehsendung “rbb Spezial“.

Der Berliner Anwalt Nico Härting vertritt drei Mandanten der Freien Wähler in Bayern, die dort mit der CSU in der Regierung sitzen. In ihrem Auftrag hat er Verfassungsbeschwerde sowie einen Eilantrag gegen das neue Infektionsschutzgesetz beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Härting verteidigte das Vorgehen in der rbb-Sendung "rbb Spezial": "Die Ausgangssperre ist evident verfassungswidrig. Das Grundgesetz sieht solche Freiheitsbeschränkungen nicht vor", so Härting.

Der Berliner Jurist, der in der Vergangenheit auch schon Gastronomen erfolgreich gegen coronabedingte Sperrstunden in Berlin vertreten hatte, berichtete von zahlreichen Mandanten, die durch die Corona-Krise in existenzielle Nöte geraten seien. "Es gibt viele Menschen in erheblicher finanzieller Not, auch einige Suizide hat es schon gegeben. Das ist auch eine gesundheitliche Komponente, und ich verstehe gar nicht, warum Sie diese komplett ausblenden", sagte er als Reaktion auf Janssens Kritik.