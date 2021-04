fischer Samstag, 24.04.2021 | 09:33 Uhr

Passiert an Ereleichterungen in den Pflege- und Altenheimen ist noch nichts.

Selbst wenn inzwischen fast alle Bewohner als Stufe 1 Fälle seit Wochen die zweite Impfung bekommen haben. Und auch Besucher, selbst wenn bei ihnen auch die zweite Impfung länger zurückliegt, werden schikaniert durch Anstehen an einem fraglichen Antigentest, ehe sie ihren Verwandten im Pflegeheim für eine Stunde besuchen dürfen. Auch sie müssen immer noch die zeitnahe Negativ-Bescheinigung des aktuellen Antigen-Tests im Heim vorlegen. Antigentests in den Heimen für Besucher sind i.d.R. aus Kapzitätsgründen nicht möglich. Dafür haben die Heime kein Personal.

Selbst wenn Fachleute deslängeren darauf hinweisen, dass das Unsinn ist, weil der Antigentest dann weniger Aussagekraft hat, als der seit Wochen zurückliegende zweite Impftermin.

Diese Schikanen sind m.E. rein politischer Natur, angesichts des vorherrschenden Impfstoffmangels willl man Unruhen vermeiden, dass Geeimpfte eine "Vorzugsbehandlung" erhalten.